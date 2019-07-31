التضامن الاجتماعي تعلن بدء صرف معاشات أغسطس غداً

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء إنها سوف تبدأ صرف معاشات أغسطس اعتبارًا من غد الموافق الخميس لأصحاب المعاشات، الذين يقومون بصرف معاشاتهم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو عبر ماكينات الصرف الآلي “ATM”.

وأضافت الوزارة خلال البيان الصحفي الصادر عنها أن صرف جميع المعاشات المحولة عبر هيئة البريد، وعبر بنك ناصر الاجتماعي، سوف تبدأ عملية الصرف من يوم الاثنين القادم الموافق الخامس من شهر أغسطس القادم لعام 2019.

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وأوضح البيان الصادر عن الوزارة إنه قد تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة عبر البنوك ليصبح يوم الاثنين القادم بدلًا من يوم 10 من شهر أغسطس القادم لتزامن موعد صرف معاش شهر أغسطس مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب البيان الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي فإن عملية تقديم صرف المعاشات، يأتي حرصاً على تقديم أفضل الخدمات والعمل على توفير كافة ما يعمل على توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات، وأسرهم، والحفاظ على استقرار أحوالهم المعيشية المعيشية، ومواجهة متطلباتهم، وعدم تأخر عملية صرف المعاشات الخاصة بهم.

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