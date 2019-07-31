السيسي: مشروع التحول الرقمي ساهم في استبعاد مئات الآلاف من بطاقات التموين

Advertisements

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إن قواعد البيانات الرقمية الموجودة حاليًا هدفها مساعدة المواطنين وليس القضاء على الفساد فقط.

كما أكد الرئيس السيسي خلال جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب في يومه الثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، الأربعاء، لها العديد من الفوائد، مُعلقًا: “لو أنا عاوز أقدم لابني في مدرسة ممكن أعرف أقرب مدرسة ليا فيها مكان خالٍ، ولو عايز خدمة صحية كل بياناتي وتاريخي الطبي هتطلع أمام المسؤول عن تقديم الخدمة الطبية”.

Advertisements

وأضاف السيسي أن مشروع التحول الرقمي ساهم من خلال البيانات المقدمة استبعاد مئات الآلاف من بطاقات التموين، وذلك في ظل وجود الكثير من الأشخاص الذين لديهم أكثر من بطاقة ويحصلون على دعم كبير بلا حق.