تراجع أسعار 5 سلع أساسية خلال الشهر الجاري.. تعرف عليهم

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تسبب تراجع سعر صرف الدولار وزيادة المعروض بالأسواق المصرية، إلى تراجع أسعار 5 سلع خلال شهر يوليو الجاري، وذلك بحسب ما ذكره التجار في تصريحات صحفية اليوم.

حيث أوضح التجار أن السكر والفول والدقيق والأرز والمكرونة تراجعت أسعارهم بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري.

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تراجع سعر السكر

أعلن حسن الفندق عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في تصريحات صحفية اليوم، عن تراجع سعر طن السكر الأبيض نحو 200 جنيه، ليباع بـ7 آلاف جنيه مقابل 7200 جنهيًا، وذلك بسبب تراجع سعر صرف الدولار وزيادة المعروض بالأسواق.

وسجل سعر كيلو السكر في السوق المحلي 7.5 جنيه مقابل 8 جنيهات، وفقًا لما ذكرة يحيي كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية.

تراجع سعر الفول

وتراجعت أسعار الفول بنسبة تترواح بين 10 إلى 15% منذ بداية شهر يوليو الجاري، نظرًا لتراجع سعر الدولار وزيادة المعروض بالأسواق، وذلم وفقًا لما قاله أحمد الباشا رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية.

ويتراوح سعر كيلو الفول حاليًا بالسوق المحلي بين 18 و20 جنيهًا، فيما تراجع سعر الفول المستورد ليتراوح بين 11 و13 جنيهًا.

انخفاض سعر الأرز

تراجعت أسعار الأرز بنسبة تراوحت بين 15 و20% بسبب تراجع أسعار الأزر الشعير.

حيث قال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية اليوم، إن أسعار الأرز تراجعت في السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر الكيلو بين 8 و10 جنيهات وفقًا للنوع والجودة.

انخفاض سعر الدقيق

وقال عبدالرحمن المرشدي؛ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ومالك شركة “المرشدي – مطاحن 72″، إن الدقيق تراجع سعره نحو ألف جنيه ليسجل سعر الطن 4500 جنيه نظرًا لانخفاض أسعار القمح العالمية.

تراجع سعر المكرونة

وتراجعت أسعار المكرونة بالسوق المحلي نظرًا لتراجع أسعار الدقيق، وذلك وفقًا لما ذكره عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

وقال يحيي كاسب؛ رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن سعر كيلو المكرونة المُعبًا يتراوح بين 7 و8 جنيهات مقابل 10 جنيهات، وسعر كيلو المكرونة السائب يباع بـ6 جنيهات مقابل 8 جنيات.