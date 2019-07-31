تفاصيل إطلاق الرئيس السيسي مبادرة “حياة كريمة” بمؤتمر الشباب

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شهدت مدة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام واضح وموجهة لطبقات المجتمع المصري، وخصوصاً الفئات المهمشة من المجتمع المصري، وجعل طبقات المجتمع المصري تشارك في صناعة القرار، وتتصدر المشهد السياسي المصري، ومد الرئيس يده إلى الفقراء وأصحاب الدخل الضعيف، حيث أطلق الرئيس العديد من المبادرات لتحسين أحوالهم المعيشية والارتقاء بها.

مبادرة حياة كريمة

شهد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إطلاق مبادرة حياة كريمة، وشهد اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الشباب المصري بدورته السابعة، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين المصريين في المجتمعات الأكثر احتياجا بالريف، وفي المناطق العشوائية بالحضر، واعتماد تنفيذ فعاليات المبادرة التي تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة الخدمية، والأنشطة التنموية التي من شأنها أن تضمن حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع المصري، وتعمل على تحسين أحوالهم المعيشية.

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وتنقسم مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع بداية العام الراهن 3 مراحل، وهي كالتالي:

المرحلة الأولى تتضمن القرى ذات نسب الفقر من نسبة 70% فيما أكثر، والمتمثلة بالقرى الأكثر احتياجا، وتحتاج لتدخلات عاجلة.

المرحلة الثانية الثانية، وهي مخصصة للقرى ذات نسب الفقر من نسبة 50% إلى نسبة 70%.

المرحلة الثالثة للقرى ذات نسب الفقر أقل من 50% تحديات أقل لتجاوز الفقر، حيث جرى تقسيم تلك القرى المستهدفة تبعاً للبيانات، ومسوح التي تمت بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الوزارات، والهيئات المعنية.

الفئات المستهدفة من حياة كريمة

تستهدف مبادرة “حياة كريمة” الفئات التالية:

الأسر الأفقر بالقرى المستهدفة من المبادرة.

الشباب العاطل عن العمل.

الأيتام.

النساء المعيلات.

الأطفال.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

مبادرات الرئيس السيسي لتحسين الأحوال المعيشية بمصر

منذ بداية أيام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي قريب من البسطاء والغلابة، فقام الرئيس بإطلاق العديد من المبادرات، ومنها صندوق تحيا مصر،حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تنازله عن نصف راتبه الذي يسجل ما يقرب من 42 ألف جنيهاً مصرياً، والتبرع بنصف ما يملك من أجل دعم الاقتصاد المصري، لصالح صندوق “تحيا مصر” تحت رقم “037037”، في البنك المركزي، وقام السيد الرئيس بإطلاق العديد من المبادرات وأخرها هي مبادرة حياة كريمة، ومن المبادرات التي السيد الرئيس:

مصر بلا غارمات، هي إحدى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية عهده، حيث تستهدف الإفراج عن السيدات الغارمات على مستوى الدولة المصرية، وتسديد ديون الأمهات المعرضات للسجن، اللاتي يصل مجموع قضاياهن 300 قضية خلال شهر مايو لعام 2015، كان أول حفل زفاف لأبناء وبنات الغارمات، تحت عنوان “فرح حياة”، في قاعة أربعة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

مبادرة مكافحة “فيروس سي”، والتي تم إطلاقها خلال شهر مايو لعام 2015.

توزيع 10 آلاف رأس ماشية، خلال المبادرات الرئاسية التي استهدف الأسر الأولى بالرعاية بجميع أنحاء مصر، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، وجمعية الأورمان، وجمعية مصر الخير، من أجل تحسين المستوى المعيشي لمحدودي الدخل، وجرى تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس، التي هي عبارة عن 4000 رأس ماشية خلال الفترة 21 من شهر مايو، وحتى 30 من شهر مايو لعام 2015 بمحافظات التالية: “الفيوم، وقنا، والأقصر، وأسوان، والمنوفية”.

“اسمعونا.. في أمل”، التي تضمنت عدة مبادرات اجتماعية للشباب، الهدف منها النهوض بمختلف القطاعات التنموية ما بين محاربة التكدس المروري، والاهتمام بتنمية المحافظات المصرية، من بينها توزيع “عربات الخضار والفاكهة”.

مبادرة المشروعات متناهية الصغر، حيث كف السيد الرئيس وزارة التضامن الاجتماعي بها، خلال شهر مارس 2017، وتمويل من صندوق “تحيا مصر” بقيمة 250 مليون، وبنك ناصر، لها بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، وكذلك للفئات الأكثر احتياجاً.

مبادرة “المستشفى النموذجية”.

القضاء على قوائم الانتظار.

القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة على نفقة الدولة، إحدى المبادرات الرئاسية التي انطلقت في يوليو 2018؛ لإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة، خلال 6 أشهر، ومضاعفة الموارد المحددة لها، وتنفيذها وزارة الصحة.

مبادرة “عنيك في عينيا” خلال شهر فبراير لعام 2018.

الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي أطلقت خلال يوم 30 من شهر مارس 2019.

مبادرة نور الحياة للتغلب على مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

مبادرة حياة كريمة.

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