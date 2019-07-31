الرئيس السيسي ينتقد شكل المباني.. هو فيه دولة كلها طوب أحمر؟

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أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إن الأوضاع التي تعيشها الدولة المصرية تعد رائعة للغاية، معقبًا، “والله العظيم، وأنا مش بجامل، اللي عملته الحكومة المصرية رائع جدًا بالنسبة للي كنا فيه”.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بفعاليات جلسة محاكاة الدولة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الدولة المصرية قد شهدت خلال سنوات الطويلة ترهلًا كبيرًا بأداء القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تعاظم المشكلات.

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وتابع الرئيس كلمته، “كنت كل قطاع أدخله، ألاقي الدنيا صعبة”، وانتقد الرئيس شكل المباني بمصر قائلاً، “وطول ما انتوا ماشيين تلاقوا طوب أحمر، هو فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر؟”، وتابع الرئيس حديثه،”ويبدو اننا رضينا بالقبح، ونسينا الحسن، وده بيعكس إن الدولة راحت لفين”، وأشار الرئيس إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر لم تبدأ في ظل الظروف الطبيعية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المؤتمر السابع للشباب شارك فيه ما يقرب من 1500 شاب بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، فيما، كما شهدت فعاليات المؤتمر إطلاق مبادرة “حياة كريمة”، وجلسة “اسأل الرئيس”، التي سوف يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب المصري التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني، وصفحات السوشيال ميديا خلال فعاليات المؤتمر.

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