بعد زيادة رسوم المغادرة.. الطيران: لا ينطبق على مطار القاهرة

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أصدرت وزارة الطيران المصرية بيان رسمي صادر عنها يتضمن توضيح حول ما تم تداوله عبر بعض من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم المغادرة، والتي يتم التحصل عليها بشكل غير مباشر عن كل مسافر عبر الطيران المنتظم أو الطيران العارض على الرحلات الدولية، والرحلات الجوية الداخلية بالمطارات المصرية من 20 إلى 25 دولار أمريكي، بزيادة تقدر بـ 5 دولارات.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة بأن هذا القرار قد جرى الإعلان عنه مسبقاً منذ أشهر، وهو يخص المطارات الداخلية فقط، ولا يطبق هذا القرار على “مطار القاهرة”، حيث إن هذا القرار مطبق بشكل فعلي بالمطار منذ عام 2014.

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وأضاف أن الزيادة التي قد تم إقرارها من خلال وزارة السياحة واللجنة العليا للتسعير والتنسيق، كما تم عقد اجتماع مع شركات الطيران خلال منتصف شهر يوليو الراهن لعام 2019، حيث تم الاتفاق مع كافة الجهات المعنية على الزيادة المطروحة، والتى سوف يتم تطبيقها اعتباراً من الجدول الشتوى الجديد أي خلال منتصف نوفمبر القادم لعام 2019.

وبناء على هذا القرار فقد قامت وزارة الطيران المدنى بالعمل على نشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية المصرية قبل أن يتم تطبيق القرار بقرابة أربعة أشهر تبعاً للنظام المعمول به عالمياً.

وأكد المصدر المسؤول أنه لن يتم تحصيل تلك الرسوم من الراكب كما هو مشاع خلال الوقت الراهن، إنما سوف يتم تحصيل تلك الرسوم من شركات الطيران كما هو متبع حتى الوقت الراهن.

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