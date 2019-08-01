تعرف على تكليفات وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية خلال مؤتمر الشباب اليوم

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية بعدد من التكليفات في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة.

وجاءت توجيهات الرئيس على النحو التالي:

أولًا: العمل على تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.

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ثانيًا: تشكيل مجموعات عمل شبابية لتعاون جهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، على أن يتم بدء العمل فورًا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.

ثالثًا: أن تقوم الحكومة بتبني العمل على مشروع منطقة رأس التين الحضاري والمقدم من شباب مصر خلال المؤتمر، والتأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين المصريين بتنفيذ هذا المشروع.

رابعًا: أن تقوم رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة نموذج المحاكاة، ويتم رفع تقرير بها خلال 15 يومًا من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني للشباب القادم.

خامسًا: إطلاق المشروع القومي “حياة كريمة” لتنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سادسًا: توجيه مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانوني المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بهما إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم مع البدء الفوري في تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلي والسياسي وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري.

سابعًا: تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة.

ثامنًا: تكليف الحكومة لإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربي والأفريقي للتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.

تاسعًا: تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة مؤسسات الدولة لإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.​