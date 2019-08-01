تبرع شيخ الأزهر لصندوق تحيا مصر بقيمة نصف مليون جنيه

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أعلن الدكتور أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر وشيخ الأزهر، اليوم الخميس الأول من أغسطس لعام 2019، عن تبرعه بقيمة نصف مليون جنيهاً مصرياً من قيمة “جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد”، التي منحت له بسبب جهوده العالمية بنشر الدين الإسلامي، والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، لصندوق “تحيا مصر”.

أعرب شيخ الأزهر الشريف عن إشادته خلال تبرعه بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا خلال فترة قصيرة من إنشائه بمصري، من خلال العديد إقامة العديد من المشروعات، التي تتضمن تقديم الرعاية الصحية إلى المواطنين المصريين.

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