تصريحات جديدة من التموين عن موعد صرف السلع للمواليد الجدد

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه من المتعين أن يتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

جاءت تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية على هامش مشاركته بفعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن أن كافة الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، مثل الحصر والتصنيف، وغيرها من تلك الإجراءات قد تم الانتهاء منها بشكل كامل، وفي انتظار الإعلان عن الموعد النهائي من أجل تفعيل صرف الحصص التموينية لهم.

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وأكد الدكتور علي المصيلحي أنه سوف يتم بالقريب العاجل الإعلان عن الموعد إضافة المواليد، وكذلك الإعلان عن أعداد المواليد الذين من المتعين أن يتم صرف السلع التموينية لهم.

وأوضح وزير التموين أن عمليات التنقية خلال المرحلة الرابعة للحذف من بطاقات التموين مستمرة تبعاً لمعايير الحذف خلال تلك المرحلة من تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للحصول على السلع التموينية، التي جرى الإعلان عنها، والتي تنطبق على ما يقرب من 700 ألف مواطن مصري.

كما طالب وزير التموين والتجارة الداخلية من المواطنين من فئة القادرين، أن يتنازلوا عن الدعم الذين يحصلون عليه دون وجهخ حق طواعية من أجل استفادة الفئات الأكثر احتياجاً بهذا الدعم السلعي.

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