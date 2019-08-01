بعد توقفها لمدة عام.. الأديرة المصرية القبطية تبدأ تلقي طلبات الرهبنة من جديد

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صرحت الأديرة القبطية، عن فتح باب القبول من جديد طلاب الرهبنة الجدد، اعتباراً من بداية شهر أغسطس الراهن لعام 2019، بعد إيقاف “لجنة الرهبنة والأديرة”، لقبول طلاب هبالرهبنة الجدد على خلفية حادث مقتل الأنبا “إبيفانيوس”، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون خلال شهر يوليو من العام السابق.

ترأس خلال العام السابق البابا تواضروس الثاني، اجتماع خاص للجنة الرهبنة والأديرة عقب حادث مقتل الأنبا “إبيفانيوس”، وانتهاء صلاة جنازة، ليصدر بعدها 12 قرار من أجل لضبط الحياة الرهبانية، على رأسها تلك القرار قرار وقف رهبنة، أو قبول أخوة جدد بجميع الأديرة داخل جمهورية مصر العربية لمدة عام بداية من شهر أغسطس لعام 2018، وحتى شهر أغسطس لعام 2019، وإيقاف سيامة الرهبان بالدرجات الكهنوتية “القسيسية، و القمصية”، لمدة 3 سنوات.

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ومنذ إعلان عن تلك القرارات من قبل المجمع المقدس، التزمت كافة الأديرة، والرهبان، بتلك القرارات عدم استقبال رهبان جدد داخل الأديرة، أو قبول أخوة جدد “طلاب الرهبنة” لمدة عام، التي تم تحديدها من قبل لجنة الرهبنة والأديرة داخل الكنيسة الأرثوذكسية.

وتبعاً لـ قانون الرهبنة الذي تضم الباب الأولم منه على فصلين هما تعريف الرهبنة و هدفها، والذي قد تم وضعه من قبل المجمع المقدس خلال عام 2013 فقد اشترطت الكنيسة بالمتقدمين للرهبنة التالي:

الحصول على مؤهل جامعي.

لا تقل أعمارهم عن 23 عاماً.

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