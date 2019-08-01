بعد أنباء عن مصرع 15 شخصًا.. السياحة تكشف عدد ضحايا شاطئ الموت بالإسكندرية

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أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عن عدم صحة ما تردد عن أنباء عن غرق ما يقرب من 15 شخصًا خلال الأيام السابقة أثناء الاستحمام في شاطئ النخيل، ووصفت الإدارة تلك التصريحات بأنها مجرد أكاذيب وشائعات.

جاء تلك الأنباء بعدما إطلاق العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع “فيسبوك” تحذيرات من خطورة “شاطئ النخيل” التابع لمحافظة الإسكندرية، كما أكدوا على ارتفاع عدد حالات الغرق بشاطئ النخيل ما يقرب من 15 شخصًا خلال موسم الصيف الراهن 2019.

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صرح رئيس إدارة السياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، إن مرفق إسعاف الإسكندرية لم يسجل سوى ثلاثة حالات فقط غرق في شاطئ النخيل منذ بداية العام الراهن 2019، وحتى الوقت الراهن، فيما جرى إنقاذ ما يقرب من ثلاثة أشخاص أخرين.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع رواد شواطئ الإسكندرية بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأكاذيب الهادفة لترويع المواطنين، وبث الرعب والفزع بقلوبهم.

كما أعلن محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أنه قد أطلق تحذير للمواطنين، وزوار محافظة الإسكندرية، خلال عطلة شم النسيم من نزول شاطئ النخيل، بسبب خطورته، وتكرار حالات الغرق به خلال العام الماضي 2018، إلا أن البعض لا يزال يصر على النزول للبحر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شاطئ النخيل، التابع لمدينة 6 أكتوبر غربي في محافظة الإسكندرية، يعرف باسم “شاطئ الموت” بسبب تكرار حالات الغرق به، والتي سجلت ما يقرب من 21 غريقاٌ خلال الصيف السابق 2018.

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