الآثار تعلن السماح للزائرين بالتصوير بالمحمول بالمتاحف

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أعلنت وزارة الآثار، اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس لعام 2019، عن بدء السماح لـ زائري المتاحف المصرية، زائري المناطق الأثرية بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، بالتصوير مجانًا عن طريق استخدام الهواتف المحمولة، من أجل تفعيل القرار الصادر من قبل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المصرية الذي اتخذه خلال فعاليات الجلسة الأخيرة.

وقد اشترط المجلس الأعلى للأثار المصرية، أن يتم التصوير بما لا يضر الأثر أي بدون استخدام فلاش الهواتف المحمولة أثناء التصوير.

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كما أعلنت وزارة الآثار المصرية أن القرار جاء بهدف تشجيع حركة السياحة بمصر، والعمل على الترويج للسياحة المصرية، عرض الآثار والحضارة المصرية الفريدة.

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