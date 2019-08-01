“البرلمان” تعلن تخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين

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استعرض ممثل وزارة الرى، وممثل رئيس بعثة الحج المهندس شحته إبراهيم عبد الفتاح، الإجراءات وآخر الاستعدادات الخاصة بموسم الحج، موضحا أن هناك تقارير يومية يتم إعدادها ودراستها عن موسم الحج لضمان خروجه بشكل لائق وبدون مشاكل لتحقيق أكبر قدر من الراحة للحجاج المصريين خلال أدائهم الفريضة والتواجد في المملكة العربية السعودية.

وأجرت وزارة الري باعتبارها المسئولة عن موسم الحج هذا العام، علي مدار الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات المعنية بموسم الحج كالسياحة والتضامن الاجتماعي والداخلية والأوقاف ومصر للطيران، وتم وضع خطة شاملة ودقيقة للتيسير علي الحجاج وضمان راحتهم، بحسب عبدالفتاح.

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ولفت عبد الفتاح فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المٌنعقد الآن برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة استعدادات الوزارات المختلفة لموسم الحج الجديد، إلي أنه من ضمن الأمور الهامة التي تم تنفيذها للتيسير علي الحجاج هو الاتفاق مع شركة “مصر للطيران” لتخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين أثناء الذهاب والعودة من 6 ساعات لـ4 ساعات، مضيفا “هذا أمر مهم للغاية وسيخفف كثيرا علي الحجاج المصريين”.