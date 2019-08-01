الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات 18 أغسطس الجاري

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك” عن تصريح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان بشأن تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات، حيث قال إن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 18 أغسطس، وحتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمنطقة السكنية (حى النخيل – مجاورة 3 و4)، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية للمرحلة السابعة للإسكان الاجتماعى، خلال الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 2016، والمرحلة الثامنة بتاريخ 11 نوفمبر 2017.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة على النحو التالي:

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من 1 : 50، يوم الأحد 18/8/2019

من 51 : 100، يوم الإثنين 19/8/2019.

من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/8/2019.

من 151 : 200، يوم الأربعاء 21/8/2019.

من 201 : 250، يوم الخميس 22/8/2019.

من 251 : 300، يوم الأحد 25/8/2019

من 301 : 350، يوم الإثنين 26/8/2019.

من 351 : 400، يوم الثلاثاء 27/8/2019.

من 401 : 450، يوم الأربعاء 28/8/2019.

من 451 : 500، يوم الخميس 29/8/2019.

من 501 : 550، يوم الأحد 1/9/2019.

من 551 : 600، يوم الإثنين 2/9/2019.

من 601 : 650، يوم الثلاثاء 3/9/2019.

من 651 : 700، يوم الأربعاء 4/9/2019.

من 701 : 750، يوم الخميس 5/9/2019.

من 751 : 800، يوم الأحد 8/9/2019.

من 801 : 829، يوم الإثنين 9/9/2019.

وأوضح أنه تم تخصيص أيام الثلاثاء 10/9/2019، والأربعاء 11/9/2019، والخميس 12/9/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الرابعة.

من 1 : 50، يوم الأحد 15/9/2019.

من 51 : 100، يوم الإثنين 16/9/2019.

من 101 : 150، يوم الثلاثاء 17/9/2019.

من 151 : 200، يوم الأربعاء 18/9/2019.

من 201 : 250، يوم الخميس 19/9/2019.

من 251 : 300، يوم الأحد 22/9/2019.

من 301 : 350، يوم الإثنين 23/9/2019.

من 351 : 400، يوم الثلاثاء 24/9/2019.

من 401 : 450، يوم الأربعاء 25/9/2019.

من 451 : 500، يوم الخميس 26/9/2019.

من 501 : 550، يوم الأحد 29/9/2019.

من 551 : 600، يوم الإثنين 30/9/2019.

من 601 : 650، يوم الثلاثاء 1/10/2019.

من 651 : 703، يوم الأربعاء 2/10/2019.

وأوضح أنه تم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​