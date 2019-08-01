إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.. تعرف على تفاصيل لقاء السيسي بمستشار ترامب

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قام الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم.

وقال السفير بسام راضي؛ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي خلال اللقاء قام بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة والتي تربط بين مصر والولايات المتحدة.

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وأشار الرئيس أن مصري حريصة دائمًا على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية في كاقة المجالات، والاستمرار في المتابعة والتنسيق بين الإدارة الأمريكية حول طرق ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الحالة غير المستقرة التي تشهدها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.

ونقل كوشنر تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السيسي، وأكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وحرصه على دعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات.

وأشاد كوشنر بدور مصر وجهودها المبذولة لتعزيز أسس الاستقرار والسلام بالمنطقة، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والتطرف، كما أشاد بالنجاح الذي حققته الدولة المصرية في ترسيخ الاستقرار بمصر بالرغم من الأزمة التي يمر بها الوضع الإقليمي، وكذ النجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنوية التي أحدثت طفرة في أوضاع الدولة المصرية.

ومن جانبه، استعرض كوشنر الاتصالات التي تتم بين الولايات المتحدة ومختلف الأطراف المنطقة، وذلك سعيًا لإعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكد في أثناء اللقاء على الأهمية التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.

وأكد الرئيس السيسي، أن دولته تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.