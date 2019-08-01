السعودية تؤكد ثبوت هلال شهر ذي الحجة وتعلن موعد عيد الأضحى

Advertisements

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وفقًا لقناة العربية السعودية.

Advertisements

وأوضح مراسل قناة “العربية” في السعودية، نقلًا عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية، بأنه قد ورد أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.

ونشر الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير”.