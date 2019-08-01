الإفتاء تعلن الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك

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أعلنت المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي الصادر اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019 أن يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440هجريًّا الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019 ميلاديًّا هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يوم الجمعة الثاني من شهر أغسطس لعام2019 ميلاديًّا هو أول أيام ذي الحجة.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن يوم الجمعة الثاني من شهر أغسطس لعام 2019 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 من الهجرة، وأن يومَ السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس لعام 2019 ميلاديًّا هو العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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وبهذه المناسبة قدمت دار الإفتاء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت الدار بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكِها وأمرائها وللمسلمين كافةً في كلّ مكان، وأضافت: “داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير”.