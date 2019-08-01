شهر أغسطس يستقبل المصريين بـ14 يومًا إجازة

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أعلنت دار الإفتاء عن موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس أول أيام العيد.

وبذلك يحتوي شهر أغسطس الجاري على 14 يومًا إجازة رسمية للعاملين بالدولة، منهم 5 أيام توافق يوم الجمعة، و5 أيام أخرى توافق يوم السبت.

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ويستعرض “مصر 365” أيام إجازات شهر أغسطس على النحو التالي:

الجمعة 2 أغسطس – إجازة أسبوعية السبت 3 أغسطس – إجازة أسبوعية الجمعة 9 أغسطس – إجازة أسبوعية السبت 10 أغسطس وقفة يوم عرفة وتوافق إجازة أسبوعية. الأحد 11 أغسطس – إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك. الاثنين 12 أغسطس – إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 13 أغسطس – إجازة ثالث أيام عيد الأضحى الأربعاء 14 أغسطس – إجازة رابع أيام عيد الأضحى الجمعة 16 أغسطس – إجازة أسبوعية السبت 17 أغسطس – إجازة أسبوعية الجمعة 23 أغسطس – إجازة أسبوعية السبت 24 أغسطس – إجازة أسبوعية الجمعة 30 أغسطس إجازة أسبوعية السبت 31 أغسطس – إجازة أسبوعية

ومن خلال الأيام المذكورة سلفًا، يصبح مجموع الإجازات الكلي 14 يومًا، فضلًا عن بداية شهر سبتمبر المقبل بإجازة رسمية نظرًا لتوافقها مع الاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية.