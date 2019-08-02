التموين تعلن عن مراحل وشروط جديدة لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية

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أعلن وزير التموين عن المحددات والآليات الجديدة لحذف غير المستحقين، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح وزير التموين في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، أنه لن يكون هناك أي تعديل على منظومة الدعم قريبًا، ولن يتم تطبيق أي منظومة جديدة إلا بعد الاختبار الجيد للتأكيد من التطبيق الأمثل.

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وأضاف الوزير، أن الوزارة مازالت مستمرة في عملية تنقية بطاقات التموين وحذف غير المستحقين للدعم، ومن المقرر أن يكون هناك مراحل جديدة بشروط جديدة لمحددات الدعم، وستعلن عنها لجنة العدالة الاجتماعية في وقتها.

وتابع وزير التموين، أنه من سيتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال الوزير، إن الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد مثل الحصر والتصنيف وغيرها قد انتهت بالكامل، وتنتظر الآن القرار النهائي لتفعيل الصرف لهم.

وعن موعد إضافة المواليد الجدد بالتحديد، أكد الوزير أن ذلك سيتم قريبًا، كما سيتم الإعلان عن عدد المواليد الذين من المقرر أن يتم صرف السلع التموينية لهم.

وأكد الوزير، أن المرحلة الرابعة لعملية تنقية البطاقات التموينية مستمرة وفق معايير الحذف التي تم الإعلان عنها، والتي تنطبق على ما يقرب من 700 ألف مواطن.