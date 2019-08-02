مميش: قناة السويس تشهد أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل قناة السويس اليوم، الجمعة، أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها، وذلك بواقع عبور 81 سفينة بحمولات تجاوزت الـ6 ملايين طن.

وقال مميش خلال مؤتمر صحفي بنادي الشاطئ على ضفة القناة، اليوم، إن عبور عدد هذا السفن في يوم واحد يعد العبور الأكبر منذ شق القناة عام 1869.

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وفسر مميش زيادة أعداد السفن العابرة عبر القناة بانتعاش حركة التجارة العالمية البحرية ومن ثم انتعاش حركة السفن في القناة.

وتابع مميش أن متوسط العبور اليومي للقناة يبلغ 45 سفينة يوميًا، مؤكدًا أن الاضطرابات الأمنية في مضيق هرمز لم تؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، وذلك بسبب تأمين القناة، مثل ما حدث خلال عام 2011، كما لم تؤثر الأوضاع الأمنية على عمل قناة السويس.