أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة

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سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، الجمعة، بمقدار 10 جنيهات للجرام، وذلك مقارنة بما وصلت إليه أمس، الخميس، وذلك تزامنًا للزيادة الكبيرة في سعر الخام عالميًا أمس.

وأوضح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية اليوم، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم ليصل إلى 660 جنيهًا مقابل 650 جنيهًا أمس.

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وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى نحو 565.7 جنيهًا، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 754.3 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5280 جنيه.

وكان سعر الذهب بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1433.63 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1446.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن إلى نحو 1% منذ بداية تعاملات الأسبوع، ويتجه الآن لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1446.10 دولار للأوقية.

وكان الذهب الأصفر ارتفع إلى أكثر من 2% أمس الخميس، وذلك بعدما أعلن ترامب فرض رسومًا إضافية بنسبة 19% على وارادت صينية قيمتها 300 مليون اعتبارًا من مطلع الشهر القادم، وبذلك تشتد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم التي هزت الأسواق المالية العالمية.