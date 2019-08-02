الحكومة تنفي ارتفاع سعر الأضاحي هذا العام.. وتعلن أسعارها بالمنافذ

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتي أعلنت عدم صحة ما تردد، مؤكدة أنه ليس هناك أي زيادة في أسعار لحوم الأضاحي بالمنافذ التابعة لها قبيل حلول عيد الأضحى.

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ونوهت وزارة الزراعة إلى أن أسعار لحوم الأضاحي سجلت تراجعًا مقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 19%، مؤكدة أنها على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى عن طريق توفير اللحوم بمنافذ بيع الأضاحي بأسعار مخفضة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأن ما يثار بشأن زيادة الأسعار ما هو إلا شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت وزارة الزراعة أن سعر كيلو الضأن القائم “حي” انخفض هذا العام ليسجل 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا للكيلو خلال العام الماضي، فضلًا عن تراجع سعر كيلو القائم للأبقار ليسجل 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا خلال العام الماضي، فيما وصلت أسعار الجاموس إلى نحو 42 جنيهًا لهذا العام.

وقامت الوزارة بإعداد خريطة تفصيلية وضحت خلالها أعداد رؤوس العجول والضأن والماعز والكميات المتاحة بكل محافظة والأسعار التي سيتم البيع بها للمواطنين، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة، على أن تشمل هذه الخريطة التفصيلية لأضحية العيد مراعاة توزيع جميع الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة وفقًا للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكدت الوزارة على وجود عدد من الحملات الرقابية المكثفة التي تتابع الأسواق ومجازر اللحوم بشكل دوري، فضلًا عن اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، وذلك لمنع طرح اللحوم الفاسدة أو منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ويتم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي الآمن.

وناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام المختلفة بالحذر وتحري الحرص والدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وأن يتم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم الاستناد إلى المعلومات التي تؤدي إلى إثارة الرعب والخوف والبلبلة بين المواطنين.