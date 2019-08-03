مائل للحرارة على القاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد.. “الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس السبت

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباح الغد على مناطق من شمال البلاد.

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ومن المنتظر أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وعن حالة الرياح، يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، ومناطق من شمال الصعيد، وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ويستعرض “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية غدًا على النحو التالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 25 32

السلوم 23 33

سيوة 26 41

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 24 35

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 18 36

نويبع 29 37

طابا 28 35

كاترين 19 32

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 35

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 24 39

سوهاج 28 40

قنا 26 42

الأقصر 28 43

أسوان 29 43

أبوسمبل 28 42

الوادي الجديد 29 43

شلاتين 29 38

أبو رماد 27 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 34