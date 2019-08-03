شركة “كاريدج” لتوصيل الطعام تعلن إيقاف عملها في مصر بشكل مفاجئ

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قامت شركة كاريدج لخدمات طلب وتوصيل الطعام بإبلاغ موظفيها أمس بوقف نشاطها داخل مصر بدون الإفصاح عن أي أسباب.

وأوضح مسؤول بشركة كاريدج في تصريحات صحفية، أن فرع الشركة الرئيسي لم يخطرهم بأي تفاصيل أو معلومات حول أسباب وقف النشاط داخل مصر، بينما قالت أن هذه توجيهات من الشركة الأم فقط.

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وشركة كاريدج لطلب وتوصيل الطعام هي شركة شقيقة لشركة “اطلب” في مصر، والشركتان مملوكتان لشركة ديلفيري هيرو العالمية.

ودخلت شركة كاريدج السوق المحلي بعد الخروج المفاجئ لشركة جلوفو من مصر، وكان ذلك منذ 3 أشهر تقريبا.

وكانت شركة جلوفو قد أعلنت وقف نشاطها داخل مصر بصورة مفاجئة في شهر أبريل الماضي، وأوضح أحد المسئولين بالشركة وقتها أن سبب وقف النشاط هو التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة من صندوق استثمار Lakestar and Drake، والذي بلغ قيمته 150 مليون يورو، حيث تم الإعلان عنه بعد أن أعلنت الشركة خروجها من مصر وتشيلي مباشرة.

وقامت شركة ديليفري هيرو التي تملك شركتي أطلب وكاريدج المنافسين لشركة جلوفو في مصر برهان حصول الشركة الأم على التمويل بخروجها من السوقين المصري والتشيلي، وذلك بسبب امتلاك ديليفري هيرو 16% من شركة جلوفو الإسبانية، الأمر الذي يمنحها حق التصويت بقبول أو رفض صفقة التمويل.

وأوضح مصدر بقطاع التشغيل بالشركة في تصريحات صحفية، أنهم قد تلقوا إخطارًا من الشركة الأم بإسبانيا عن استئناف نشاطهم في مصر.

وفي 28 مايو الماضي، ألزم جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي ديليفري هيرو وجلوفو بإيقاف نشاطهم فورًا بالاتفاقات المنعقدة بينهما، وأن يعيدوا الوضع كما كان عليه قبل تلك الاتفاقات، وذلك من خلال رجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري وعدم قيامها بأي عمل من أعمال التصفية.

وأوضح حماية المنافسة أن الشركتين عليهم الالتزام بالتواصل مع الجهازوالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة من جانبهما بشأن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإخطار.