هل الأضحية أفضل أم الصدقة؟.. الأزهر يجيب

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أجاب الأزهر الشريف على سؤال ورد إليه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن الأضحية وهل هي أفضل من إخراجها كصدقة.

وأكدت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، أن الفرد لو أخرج من الأضحية فذلك أفضل له من الصدقة؛ لأن الأضحية واجبةٌ فهي شعيرة من شعائر الإسلام، لأنها سُنةٌ مؤكدةُ.

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وأشارت لجنة الفتوى بالأزهر، إلى أنَّ الإنسان لو تصدَّق بشاة حية أو بقيمتها في أيام النحر، فذلك لن يكون مُغنيًا له عن الأُضْحِيَّة وإخراجها، موضحًا أن ذلك يأتي لكون الأضحية شعيرة تعلقت بإراقةِ الدم.

وأوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحة الأزهر الرسمية على “فيس بوك”، أنَّ الأصل في الأضحية أنّها أمر شرعي إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه مثل الصوم والصلاة، وذلك بخلاف الزكاة.