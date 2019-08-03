الأوقاف تضع 3 شروط للإشهار بعقد الزواج في المساجد.. تعرف عليهم

Advertisements

حددت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط الخاصة بشأن عقود الزواج في المساجد.

وتزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يكثر فيه الإقبال على عقود الزواج، أصدرت الأوقاف بيانًا لها تحذر خلاله من زواج القاصرات بصفة عامة، كما شددت على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف عدم إشهار أي عقد زواج في أي من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة للمساجد إلا بعد استيفاء الشروط التالية:

Advertisements

أولًا: إحضار موافقة كتابية صريحة على عملية الإشهار بالمسجد من الإدارة التابع لها.

ثانيًا: يجب تسليم صورة طبق الأصل من بطاقة كلا العروسين، بالإضافة إلى صورة من قسيمة الزواج إذا تم ذلك إنهاء الإجراءات المسبقة بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد.

ثالثًا: يكون الإشهار من خلال المأذون الشرعي المعتمد بالمنطقة وذلك بعد التحقق من شخصيته، حتى لا يكون هناك أي مشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة بحق الفتاة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن تحمله للمخالفة الشرعية.

ونوهت الوزارة، على أنه ستقوم بالتعامل بكل جدية وحسم مع أي مخالفات ترد في هذا الشأن أو غيره، وشددت على جميع مديري المديريات والإدارات تعميم ذلك على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.