الإثنين القادم.. مطار القاهرة يودع آخر أفواج الحجاج المسافريين للأراضي المقدسة

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أعلنت الصالة الموسمية للحج والعمرة في مطار القاهرة الدولي، عن موعد تشغيل آخر رحلاتها الجوية للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج لهذا العام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً، على أن تبدأ مرحلة العودة لمطار القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أغسطس الراهن لعام 2019، ومن المتعين أن تنتهي رحلات العودة من الأراضي المقدسة بالمملكة مساء يوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

وقد وجهت وزارة الطيران المصرية بحسب البيان الصادر عنها اليوم السبت، أن جميع العاملين بمطار القاهرة يسعون بكل ما يمتلكون من قوة لخدمة أهلهم، وذويهم من ضيوف الرحمن للعام الراهن المسافرين على شركة مصر للطيران، وشركات الطيران الأخرى، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الصدد من أجل تحقيق انسيابية الجسر الجوي، مع ضمان راحة الحجاج بكافة الرحلات الجوية خلال عملية الذهاب، والعودة، وخصوصًا لفئة كبار السن، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون وقوع أي معوقات، بما يعينهم على أداء فريضة الحج بكل سهولة ويسر.

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شدد مدير الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي الملاح أشرف حافظ، أن الصالة قد نجحت حتى الوقت الراهن، بفضل توجيهات وزير الطيران المدني المصري يونس المصري، واللواء أحمد جنينة، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وكافة الجهات العاملة في مطار القاهرة، في التيسير على الحجاج خصوصًا من فئة كبار السن، والمرضى، والمعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة.

وتابع أشرف حافظ أن الصاله الموسمية للحج والعمرة مستمرة في العمل على تقديم أفضل الخدمات حتى عودة آخر فوج من أفواج الحجاج في يوم 5 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

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