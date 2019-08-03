تمويل يصل إلى 3 مليون جنيه.. تعرف على شروط قرض “تشطيب الشقة” في 4 بنوك

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تتنافس البنوك فيما بينها في تقديم قروض وتسهيلات لعملاء تساعدهم على تشطيب وتجهيز وحداتهم السكنية، وتشترط البنوك أن تكون هذه الوحدات مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.

وتشترط البنوك للموافقة على قروض العملاء، إحضار صورة من عقد الوحدة السكنية، وإيصال مرافق حديث، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي، وتعهد من العميل بأن يقوم بتسديد رسوم معاينة لمكان الوحدة السكنية للتأكد من وجودها.

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ويتم تحديد قيمة القرض وفقًا للدخل الشهري للعميل، بحيث لا يزيد قيمة قسط القرض عن 35% من إجمالي راتب العميل، وذلك وفقًا لتعليمات البنك المركزي تجنبًا لحدوث تعثر في السداد.

وتختلف البنوك في شروط تقديم تمويل تشطيب الوحدة السكنية، في نسبة الفائدة وقيمة القرض وفترة السداد ونسبة تمويل البنك من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

ويستعرض “مصر 365” شروط وتفاصيل وضوابط الحصول على قرض تمويل تشطيب الوحدات السكنية للموظفين بضمان راتبهم في 4 بنوك: مصر والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.

بنك مصر:

تتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

تصل مدة سداد القرض من عام إلى 10 سنوات.

تتراوح نسبة الفائدة بين 18.5% إلى 19% متناقصة حسب تحويل الراتب على البنك أو بإثبات دخل.

لا يزيد التمويل عن 85% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

يشترط البنك أن يكون الدخل الشهري للعميل من ألف إلى ألفي جنيه حسب تحويل الراتب على البنك أو بإثبات الدخل.

كما يشترط البنك أن يتراوح سن العميل من 21 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

تبلغ قيمة المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض بالإضافة إلى 100 جنيه.

بنك القاهرة:

يقدم البنك تمويل قرض تشطيب الشقة للوحدات السكنية بمشروع ماونتن فيو فقط.

تتراوح قيمة القرض من 50 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

تمتد فترة سداد القرض من عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 23% متناقصة.

يقدم البنك نسبة تمويل تصل إلى 80% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

يشترط البنك ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 10 آلاف جنيه.

بالنسبة لسن العميل، يشترط البنك ألا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

تبلغ قيمة المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

بنك التعمير والاسكان:

يقدم البنك تمويل للقرض يصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

تمتد فترة سداد القرض من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

تتراوح نسبة الفائدة من 20% إلى 22.25% حسب مدة سداد القرض.

ويقدم البنك نسبة تمويل تصل إلى 15% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

يشترط البنك أن يكون الدخل الشهري للعميل ألف جنيه.

كما يشترط في سن العميل ألا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط.

وتتباين المصاريف الإدارية حسب قيمة القرض.

المصرف المتحد:

يقدم البنك قيمة القرض من 10 آلاف جنيه إلى 10 ملايين جنيه كحد أقصى.

تمتد فترة سداد القرض من عام إلى 10 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 19.5% متناقصة.