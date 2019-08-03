المصيلحي: “أي كلام عن رفع الدعم السلعي ملوش لازمة”

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الموزانة الجديدة لدعم السلع التموينية تصل إلى 89 مليار جنيهاً مصرياٌ، بزيادة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيهاً مصرياً عن العام السابق 2018، وأكد أن أي حديث عن رفع الدعم السلعي”كلام فارغ وملوش لازمة” بحسب التعبير الذي صرح به الوزير.

أعلن الدكتور علي المصيلحي، عن وجود قاعدة بيانات دقيقة، بالأضافة إلى أن تلك البيانات خالية من الأخطاء سواء من حيث الرقم القومي، أو غيره ولا يوجد بها أي تكرار، وأضاف الوزير : “هذا مجهود كبير من كافة الجهات الرقابية، والإنتاج الحربي”، جاء تلك التصريحات من الوزير خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم السبت بمقر الوزارة منذ وقت قليل.

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