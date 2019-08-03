لأول مرة.. مواطن مصري يتقدم بطلب لحذف اسمه من كشوف الدعم

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه لأول مرة في تاريخ وزارة التموين يتقدم مواطن مصري بطلب من أجل رفع اسمه من كشوف الدعم السلعي، وهو وأسرته، حيث أعلن المواطن أنه يرى نفسه غير مستحق للحصول على الدعم السلعي من الدولة، وأضاف الوزير: “قدمنا له خطاب شكر”.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، “أتمنى أن يحذوا العديد من المواطنين حذو هذا المواطن، أي مواطن شايف نفسه غير مستحق يتقدم بطلب من أجل رفع نفسه، وهنشكره”،و تابع الوزير حديثه، “المواطن ده اتقدم النهاردة بالطلب”.

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ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية، لوجود قاعدة بيانات دقيقة، وخالية من تمام من الأخطاء سواء الرقم القومي، كما لا يوجد بها أي تكرار، وأكد الوزير أن الفضل لوجود تلك البيانات الصحيحة، فهذا هو نتيجة المجهود الكبير من كافة الجهات الرقابية المصرية ووزارة الإنتاج الحربي.

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