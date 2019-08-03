المصيلحي: من يملك فداناً زراعياً لا يحق له الحصول على الدعم

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه بعد مراجعة قاعدة البيانات الدقيقة الحالية من قبل الوزارة والخاصة بمستحقي الدعم، تبين أن وجود متوسط عدد الأفراد على البطاقة التموينية بعدد 4 أفراد، ونصيب الفرد بالبطاقة يصل إلى 50 جنيهاً مصرياً أي متوسط قيمة البطاقة تصل إلى 200 جنيهاً مصرياً.

وتابع الدكتور على المصيلحي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدت فعالياته خلال الوقت الراهن في مقر الوزارة “تقدم للوزارة العديد من التظلمات بعد عمليات الحذف غير المستحقين للحصول على الدعم السلعي، ولجنة العدالة الاجتماعية تجتمع وترى من يستحق العودة من جديد للحصول على الدعم السلعي تبعاً للقواعد المتبعة في هذا الصدد، لكن سؤال الأهم هنا، هل الأهم الإبقاء على موظف سابق معاشه ضعيف، أو موظف حالي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أم الإبقاء على مواطن يمتلك حيازات زراعية، أو يمتلك حيازات عقارية؟”.

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وتابع الوزير حديثه قائلاً، أن “الفدان الزراعي قيمته سجلت ما يقرب من مليون جنيهاً مصرياً، فهل صاحبه له الحق يسألني على دعم بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد!”.

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