التموين: ميكنة 180 مكتب لخدمة المواطنين مع نهاية العام الجاري 2019

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن هناك عمليات من أجل تطوير مكاتب التموين تتم خلال الوقت الراهن من أجل تزويد مكاتب التموين بأحدث الطرق، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والعمل على ميكنة الخدمات المقدمة من قبل مكاتب التموين.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن من شروط العمل على تطوير مكاتب التموين هو أن يكون المكتب بالدور الأرضي أو في الدور الأول.

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وأكد وزير التموين أنه يجرى العمل على تطوير ما يقرب من 89 مكتب تموين، في حين أن المستهدف كان 60 مكتب تموين فقط، وأشار الوزير أنه مع نهاية العام الراهن 2019، سوف يجرى الانتهاء من تطوير ما يقرب من 180 مكتب تموين، كما أن خطة التموين تستهدف الانتهاء من التطوير خلال عامين فقط.

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