حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ يسفر عن إصابة 4 أشخاص

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وقع اليوم السبت حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ، وقد أسفر الحادث عن أصابة 4 أشخاص، بعد تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى “مستشفى بلطيم المركزي” من أجل تلقي العلاج اللازم.

تعود أحداث الحادثة إلى تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء محمود حسن ، إخطاراً من مرفق إسعاف كفر الشيخ، يفيد وقوع أصابة 4 أشخاص بسبب حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، وقد أمر على الفور مدير الأمن بتسيير دورية أمنية من أجل تسيير الحركة المرورية، كما انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح مختلفة.

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جرى نقل المصابين للمستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.

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