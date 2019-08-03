12 شرطاً.. لمعايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين

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شدد اليوم السبت وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على عدم حذف أي مواطن يعد غير مستحق للحصول على الدعم السلعي خلال المرحلة الرابعة للمحذوفين من بطاقات التموين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لعام 2019، وبعد أن يتم فحص كافة التظلمات المقدمة إلى الوزارة.

12 شرط خلال معايير تقنية بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة

وينشر موقع مصر 365 محددات، ومعايير الحذف والمستبعدين من منظومة الدعم السلعي، التي اعتمادتها الوزارة بالمرحلة الرابعة من تنقية بطاقات التموين، على النحو الآتي:

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أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهرياً. أن تمتلك الأسرة أكثر من ثلاثة سيارات. أن يكون الأسرة قيمة مضافة أكثر من قيمة 200 ألف جنيهاً مصرياً. الاسرة تدفع ضرائب أكثر من قيمة 100 ألف جنيه. أن تمتلك الأسرة سيارة فارهة أحدث من موديل عام 2013. امتلاك الأسرة حيازة زراعية أكثر من 15 فدان زراعي. أن تقوم الأسرة بدفع جمارك صادرات أكثر من قيمة 100 ألف جنيه. أن يكون استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيهاً مصرياً. أن تقوم الأسرة بدفع مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيهاً مصرياً. أن يكون الأسرة مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيهاً مصرياً. أن تكون الأسرة بدفع جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه. أن يكون أحد أفراد الأسرة بمهنة عليا.

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