حذف 8 مليون مستفيد من دعم الخبز.. تأكدنا من عدم استحقاقهم

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أكّد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن هناك قاعدة بيانات متاحة خلال الوقت الراهن تعد كاملة لكافة المواطنين المصريين، وذلك من أجل ضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، وبين الوزير أنَّه لن يتمّ حذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكّد من عدم استحقاقه في الحصول على الدعم المقدم من قبل الدولة المصرية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت في مقر الوزارة، “كان يوجد لدى الوزارة 79 مليون مستفيد نظريًا من منظومة دعم الخبز، وكانت البيانات غير مكتملة، وبمجرد تكامل قواعد البيانات، وكافة الروابط مع الرقابة الإدارية بدأت الأرقام تتضح، وتم اكتشاف إن بعض المواطنين لديهم أكثر من بطاقة، وأرقام قومية غير صحيحة، ومكررة”.

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وتابع الدكتور علي المصيلحي، “مع الحذف سجلنا ما يقرب من71 مليون مواطن، دون أن نؤثر على أي شخص مستحق، كما تم توفير العديد من الأموال الخاصة بالدعم التي تعد مهدرة، وأكد الوزير، “للمرة الأولى يصبح لدى وزارة التموين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة”.

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