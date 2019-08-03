الإعلان عن الضوابط الجديدة للعمرة عقب انتهاء موسم الحج مباشرة

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صرحت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة المصرية، عن الانتهاء من وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة القادم، وذلك عبر “البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة”، والتي قد تم إرسالها لوزيرة السياحة من أجل مراجعتها واعتمادها بشكل رسمي قريباً.

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أشرف شيحة خلال تصريح صحفي له، اليوم السبت، عن انتهاء اللجنة بشكل فعلي من الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم القادم، وتم عرضها على وزيرة السياحة المصرية من أجل مراجعتها، وإعتمادها على أن يكون الإعلان عنها عقب الانتهاء من موسم الحج الجاري مباشرة.

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الضوابط الجديدة لموسم العمرة القادم

تتضمن الضوابط الجديدة الخاصة بموسم العمرة التالي:

بدء موسم العمرة بمصر مع بداية أول شهر محرم القادم 1440 هجرياً.

موعد عودة آخر معتمر من الأراضي السعودية يوم 29 من شهر شوال القادم.

عدم وجود مدة محددة لبرامج العمرة، وتخضع إلى صلاحية التأشيرة.

عدم وجود سقف عددى لأعداد التأشيرات التي تنظمها كل شركة، مع عدم فرض رسوم تكرار على من يؤدي العمرة أكثر من مرة بالعام الواحد.

بالإضافة إلى أن العمل على التنظيم الذي سوف يكون مقصوراً على الشركات السياحية فئة ” أ “، وهي الشركات الحاصلة على عقود وكالة عمرة.

جميع تأشيرات العمرة الصادرة لمصر سوف يتم تنظيمها عبر “بوابة العمرة المصرية”، ولن يسمح للأفراد بحجز تذاكرالطيران لأنفسهم حيث سوف يقوم بالحجز شركات السياحة.

لن يسمح للشركات السياحية التي عليها أي إيقافات أو جزاءات بتنظيم برامج العمرة إلا بعد انتهاء مدة إيقافها.

بالإضافة إلى أنه سوف يتم تنزيل بوابة العمرة للمسافرين عبر خدمات “الموبايل أبليكيشن”، والتي يستطيع من خلاله المعتمر أن تقديم بالشكوى التي يريدها أو يتقدم باستغاثة أثناء تواجده في أراضي المملكة العربية السعودية.

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