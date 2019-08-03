اعتماد أكبر حركة ترقيات للعاملين بالأزهر الشريف.. إليكم التفاصيل

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قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اليوم السبت، باعتماد أكبر حركة ترقيات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المصري الصادر تحت 81، حيث تضمن القرار ترقية ما يقرب من 61989 موظفا بالأزهر الأزهر بنسبة مئوية تصل إلى 64% من عدد الخاضعين لهذا القانون، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من قبل شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

قام وكيل الأزهر بتقديم التهاني لكافة الحاصلين على الترقيات، متمنيًا لهم مزيد من التوفيق، والتقدم بخدمة مؤسسة الأزهر الشريف العريقة، وبذل مزيد من الجهد من أجل رفع الكفاءة، والعمل على تطوير الأداء، والاجتهاد بالحصول على درجات علمية أعلى تفيدهم بتطوير مهاراتهم، والعمل على زيادة خبراتهم.

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كما صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف الدكتور إسماعيل الحداد ، إنه من المتعين أن يتم صرف المستحقات المالية لكافة المستويات الوظيفية، الذين تم ترقيتهم اعتبارًا من من بداية شهر يوليو لعام 2019، وشدد على ضرورة تطوير العمل من قبل العاملين بالأزهر الشريف، والعمل على زيادة الإنتاج، واستخدام كافة الوسائل الحديثة بإنجاز المهام، والعمل على تحسين الأداء الوظيفي.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية زكريا يوسف أن الترقيات قد تضمنت المستويات الوظيفية التخصصية، والفنية، وكذلك الوظائف المكتبية، والحرفية، ووظائف الخدمات المعاونة، حيث بلغ عدد الذين قد تم ترقيتهم بالمجموعة التخصصية ما يقرب من 6952 موظفا، سجل عدد الذين تم ترقيتهم بالمجموعة الفنية ما يقرب من 10528 موظفاً، و22955 موظفاً بالمجموعة المكتبية، أما بالنسبة إلى عدد المجموعة الحرفية، والخدمات المعاونة فبلغ عدد الموظفين الذين قد تم ترقيتهم ما يقرب من 21554 موظفاً.

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