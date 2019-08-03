طريقة التظلم على الحذف من بطاقات التموين في 6 خطوات

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين لضمان وصول الدعم لمن يستحقه، موضحًا أن حذف أي مواطن من بطاقات التموين لا يتم إلا بعد التأكد تمامًا مع عدم استحقاقه للدعم.

وأوضح وزير التموين أنهم مستمرون في تنقية وحذف غير المستحقين للدعم التمويني وفقًا للمحددات والشروط التي أدرجتها وزارة التموين في وقت سابق، على أن تنتهي فترة تنقية البطاقات بنهاية شهر أغسطس الجاري.

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ويستعرض “مصر 365” ضوابط تقديم التظلمات على الحذف من بطاقات التموين وفقًا للآتي:

عن طريق “بون” صرف التموين أو الخبز، يجد صاحب البطاقة إشارة بها سبب الاستبعاد.

يقوم المواطن صاحب البطاقة بالدخول على الموقع الإلكتروني لدعم مصر من هنــا، ويقوم بتقديم التظلم من خلال الموقع بسماح 15 يومًا، ثم يُدخل رقم بطاقته التموينية والرقم القومي والمحافظة.

يكتب المواطن سبب التظلم دون أن يقدم أي مستندات.

يجب أن يرفق المواطن التظلم برقم هاتف محمول صحيح لكي يتم التواصل مع صاحب البطاقة التموينية.

بعد فحص البيانات، إما قبول التظلم وإعادة تشغيل البطاقة أو رفضها أو وقف البطاقة.

سيكون مصير البطاقة التموينية الوقف النهائي إذا لم يقوم المواطن بالتظلم وهو منذر بـ”بون” الصرف.