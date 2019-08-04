سيارة أحدث من 2013 وأسرة أكثر من 4 أفراد ..معايير الحذف من الدعم التمويني

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بدأت وزارة التموين المرحلة الرابعة لبدء حذف المواطنين غير المستحقين من الدعم التمويني، والتي بدأ تطبيقها منتصف يوليو المنقضي، وتستمر الوزارة في تلقي التظلمات عبر الموقع الإلكتروني حتى نهاية أغسطس.

وبدأت عمليات الحذف من على القاعدة التموينية، والعودة ستكون في يد لجنة التظلمات بعد إقرار الأحقية من عدمها.

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وجاءت شروط الحذف من الدعم التمويني كالتالي:

– الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.

– أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.

– الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

– الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

– الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

– الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

– الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

– استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

– الأسرة لديها مصروفات مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

– الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

– الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.