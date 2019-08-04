شاب يصعق شقيقه بالكهرباء لإجباره على ترك تعاطي المواد المخدرة

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أقدم شاب على قتل شقيقه بمركز قوص في محافظة قنا حيث اعتدى عليه شقيقه بالضرب والصعق بالكهرباء لتقويم سلوكه وإجباره على ترك تعاطي المواد المخدرة، وترك مصاحبة رفقاء السوء بمحل إقامته بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي، إخطاراً بوصول يوسف محسن رمضان، 22 عاماً، طالب، مقيم بالقليوبية، إلى مستشفى قوص مصابا بعدة كدمات وسحجات بمختلف جسده، وادعى شقيقه إصابته في حادث سيارة.

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تبين من خلال التحقيقات عدم صحة الواقعة، وقيام شقيقيه الأكبر “رمضان .م.ر” 40 عاماً، مقيم بمنطقة بولاق بالقاهرة، بجلب شقيقة إلى مركز قوص مسقط العائلة لتقويمه ومحاولة إبعاده عن تعاطى المواد المخدرة وترك رفقة السوء، ولتشتد لغة الكلاموحدته بينهما حتى وقعت مشادة بينهما لرفض المجني عليه الاستجابة لشقيقه فاعتدى الأخير عليه وعذَّبه بالكهرباء حتى توفي.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقتل شقيقه بالتعدى عليه لتقويم سلوكه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.