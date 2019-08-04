طقس حار رطب.. “الأرصاد” تعلن حالة طقس اليوم الأحد

Advertisements

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، حالة طقس اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، عبر موقعها الرسمي، متوقعة ارتفاع الحرارة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان نشرته الهيئة على موقعها الرسمي، أن السواحل الشمالية ستشهد طقسًا معتدلًا، اليوم الأحد، وسيكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرةِ والوجه البحري حتى شمال الصعيد، موضحة أن الطقس سيكون شديد الحرارةِ على جنوب الصعيد نهارًا وسيكون لطيفًا ليلًا.

Advertisements

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد في الصباح، موضحة أن السحب المنخفضة ستظهر شمالًا والرياح سيكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس.

وعن حالة البحر المتوسط، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة أحمد عبد العال، أن البحر سيكون معتدلًا، وسيكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وأن الرياح ستكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الموج فيه من متر حتى متر ونصف، موضحة أن الرياح ستكون سطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365″، بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

الإسكندرية 25 32

مطروح 24 33

الإسماعيلية 26 37

طنطا 25 35

شبين الكوم 25 36

دمنهور 26 34

بلطيم 25 32

السويس 25 36

بورسعيد 26 33

السلوم 23 33

سيوة 25 39

دمياط 25 33

الوادى الجديد 29 42

بني سويف 24 38

الزقازيق 25 35

طابا 28 35

كاترين 18 34

الطور 27 37

العريش 24 34

رفح 23 33

رأس سدر 27 40

نخل 20 37

نويبع 28 37

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 31 39

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 28 41

قنا 26 41

الأقصر 28 41

أسوان 31 42

أبوسمبل 28 41

أبو رماد 27 36

حلايب 28 34

شلاتين 27 37

رأس حدربة 28 34