“التموين” تعلن موقف إضافة المواليد وتفاصيل مرحلة حذف غير المستحقين الرابعة

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عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداحلية، أمس السبت، 3 أغسطس 2019، مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله تفاصيل المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية الذكية، كما أعلن وزير التموين وشروط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وكذا موعد إضافتهم.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك نحو 3 مليارات جنيه حققتها الوزارة، وهي عبارة عن زيادة في موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أن الميزانية وصلت إلى نحو 89 مليار جنيه، مؤكدا أن أي كلام أو شائعات تدور حول رفع الدعم عن المواطنين لا أساس له من الصحة: “كلام فارغ وملهوش لازمة”.​

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وعن حذف غير المستحقين من البطاقات الإلكترونية، أكد الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة لا تحذف أي مواطن غير مستحق للدعم خلال المرحلة الرابعة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، مؤكدا أن المواطنين الذين جرى حذفهم وتقدموا بتظلمات تفحص الوزارة تظلماتهم المقدمة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة انتهت من ربط 37 قاعدة بيانات، وذلك لتكون الصورة مكتملة وواضحة لهم عن المجتمع ككل، مؤكدا ربط قواعد بيانات المرور والكهرباء والسيارات والمحمول، لمعرفة المستحقين للدعم.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك مجموعة من المعايير حددتها الوزارة خلال لمرحلة الرابعة لتنقية البطاقات، وحذف غير المستحقين للدعم، وهي:

– أن يكون لدى الأسرة أكثر من 3 سيارات، أي تمتلك الأسرة 3 سيارات.

– أن تمتلك الأسرة واحدة من السيارات الفارهة أحدث من عام 2013.

– أن يكون استهلاك الأسرة الكهرباء أكثر من 1000 كيلووات شهريًا.

– أن يكون لدى الأسرة ضرائب تبلغ أكثر من 100 ألف جنيه.

– أن يكون استهلاك الأسرة للهاتف المحمول يبلغ أكثر من 800 جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة قيمة مضافة تبلُغ أكثر من 200 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة جمارك صادرات تبلُغ أكثر من 100 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة مصروفات مدارس تبلغ أكثر من 50 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة مرتبٌ حكوميٌ أكثر من 15 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة جمارك واردات تبلُغ أكثر من 100 ألف جنيه.

– أن يكون لدى الأسرة حيازة زراعية تبلغ أكثر من 15 فدانًا.

أما عن إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة قررت عدم إضافة أي مواليد جدد إلى بطاقات الدعم التموينية، حتى لا يكون عدد المستفيدين من الدعم أكثر من 4 أفراد، مشيرًا إلى أنَّ إضافة المواليد الجدد ستبدأ عقب انتهاء المرحلة الرابعة من تنقية كشوف المستفيدين من الدعم التمويني.

وأكد الدكتور علي المصيلحي عرض إضافة المواليد الجدد على مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن إضافة المواليد الجدد لن تكون عشوائية، لأن الوزارة ستنتقي المواليد والتي تكون الأكثر احتياجًا؛ للاستفادة من الدعم التمويني.

وشهد المؤتمر الصحفي لوزير التموين، أمس السبت، موقفا غريبا للمرة الأولى، إذ تقدم مواطن إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب رفع اسمه من الدعم هو وأسرته، وذلك لأن المواطن يرى نفسه غير مستحق للدعم، وقال وزير التموين، أنه قدم خطاب شكر إلى الموطن، متمنيا أن يكون الكثير من المواطنين مثله ويأخذون المسار نفسه: “أي مواطن شايف نفسه غير مستحق للدعم يتقدم بطلب لرفع نفسه وهنشكره”.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة بات لديها الآن قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء، فلا يوجد بها بها أي تكرار أو أخطاء في الرقم القومي أو غيره، مؤكدا أن هذا مجهود كبير من جميع الجهات الرقابية والإنتاج الحربي.