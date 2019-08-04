بعد فقدانهم أموالهم.. التضامن تصرف إعاشة يومية لـ3 حجاج

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أعلن رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، أنَّه يتم العمل على تشكيل لجنة لمراجعة المخيمات مع المطوفين من أجل التأكّد من مطابقتها لكافة المواصفات، لفت إلى أنَّه من المقرر استلامها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار أيمن عبدالموجود، أنَّه اطمئن على جودة الخدمات وجودة الرعاية المقدمة إلى الحجاج المصريين، واستمع خلال إلى 3 حالات من الحجاج المصريين قد فقدت أموالها، وقد وجه اللازم من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهم من أجل صرف إعاشة يومية لهم إلى حين عودتهم إلى الأراضي المصرية، والتأكّد من توافر كافة الخدمات لهم.

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وأوضح رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أنَّه يجري العمل على التعاقد على “أتوبيسات مكيفة”، على أن تكون من الفئات الحديثة لتقووم بتفويج الحجيج من أجل أداء الشعائر المقدسة، وأضاف أنَّ بعثة حج الجمعيات الأهلية خلال الوقت الراهن تعمل على مضاعفة الجهد من أجل خدمة الحجيج مع اقتراب بدء أداء مناسك شعيرة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأشار أيمن عبدالموجود إلى أنَّه يجرى العمل على تكثيف الندوات الدينية من أجل توجيه الحجيج نحو أداء مناسك فريضة الحج بشكل صحيح، لفت إلى أنَّ آخر تفويجات لمدينة مكة المكرمة سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق الـ 6 من شهر أغسطس الراهن لعام 2019، وبذلك سوف يتم استكمال وجود الحجيج في مكة المكرمة من أجل بدء أداء مناسك فريضة الحج، وأوضح أن الحالة الصحية للحجيج جيدة.

وأشار إلى أنَّ التقرير الخاصة ببعثة الحج عن أمس السبت، أكّد عن وجود ستة حالات في المستشفيات لحجيج بمحافظات التالية: “الشرقية، والمنيا، والجيزة، والبحيرة”، لفت إلى أنَّه تيسيرًا على ضيوف الرحمن، فان هناك حالتين من تلك الحالات يخضعان لجلسات غسيل كلوي، وجرى العمل على توفير سيارات إسعاف من أجل نقلهما إلى المستشفيات لعمل جلسات الغسيل الكلوي، وتم إعادتهما إلى الفنادق مرة أخرى.

ويجدر هنا الإشارة، إلى أن مقر بعثة حج التضامن الاجتماعي بفندق “الإيمان جراند” في مكة المكرمة وفندوق “الإيمان رويال” في المدينة المنورة، وأنَّ غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار الـ 24 ساعة بشكل يومي من أجل خدمة ومتابعة الحجيج، ويجرى استقبال المكالمات ووالرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالحجيج، وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية على الرقم التالي “966576507579”.

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