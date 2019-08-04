الجسر الجوي لمصر للطيران ينقل 2424 حاجاً اليوم

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أعلنت شركة مصر للطيران عن استمرارها في إدراج الرحلات الجوية من أجل نقل الحجاجا للأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج، وتهدف الشركة اليوم الأحد الموافق من يوم 4 من شهر أغسطس لعام 2019، عبر 12 رحلة جوية لكل من جدة، والمدينة المنورة، من أجل نقل ما يقرب من 2424 حاجاً مصرياً.

وجاء توزيع الرحلات الجوية بواقع ما يقرب من 10 رحلات جوية لجدة من أجل نقل ما يقرب من 2245 حاجاً مصرياً، ورحلتين للمدينة المنورة من أجل نقل حجاج ترانزيت لواشنطن، وتورنتو، ولندن، وباريس، ودار السلام، ونيويورك، وأبوجا، وحجاج تضامن من محافظة قنا، ومحافظة كفر الشيخ، وحجاج قرعة علاقات وإضافات شمال سيناء، وبعثات الداخلية، بالإضافة إلى حج الأفراد، إلى جانب رحلات العمل.

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