رئيس بعثة الحج المصرية يعلن عن وفاة 3 حجاج

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أعلن وزير الموارد المائية والرى، ورئيس بعثة الحج المصرية، أن حالة الحجاج المصريين في أراضي المملكة العربية السعودية تعد مطمئنة، وشدد أن أفراد البعثة الدعوية من “وزارة الأوقاف المصرية”، يقومون بعقد العديد من الندوات والمحاضرات الدينية من أجل توعية حجاج بيت الله الحرام، وأن افراد البعثة من وزارة الداخلية المصرية يقدمون جميع أوجة الدعم إلى الحجاج المصريين من لحظة وصولهم للأراضى المقدسة حتى تسكينهم بمحل إقامتهم .

وفاة 3 حجاج مصريين

وقد تلقى رئيس البعثة تقريرا من أفراد البعثة الطبية بيان عن الحالة الصحية الخاصة بالحجاج المصريين تفيد أنه حتى الوقت الراهن سجل عدد الحجاج الذين قد تلقوا الخدمات العلاجية في العيادات الخاصة بالبعثة الطبية ما يقرب من 24477 حاجاً مصرياً، وتم تحويل ما يقرب من 44 حاجاً إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج اللازم، وتماثل للشفاء ما يقرب من 17حاجاً، ولازال 26 حاجا تحت الملاحظة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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كما لفت إلى أن حاج من حجاج القرعة قد توفى في المستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وكما توفى حاج من حجاج التضامن بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وتليف بالكبد، كما توفى حاج أخرى من حجاج السياحة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب.

وأكد رئيس بعثة الحج المصرية أن عدد الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى من الحجاج المصريين، وقد قاموا بعملية الغسيل الكلوى هى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة، وعدد حالات الاورام التى قامت بجلسات علاج الاورام ما يقرب من 4 حالة، وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع الحجاج المصريين، والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها أي حاج من الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة.

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