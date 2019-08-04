النقل: توقيع عقد إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية مع شركة بومباردييه

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أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، توقيع عقدٍ بين وزارة النقلِ وشركة بومباردييه؛ لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العقد الذي جرى توقيعه يتضمن توطين صناعة المونوريل في مصر، وكذا إقامة شراكة كاملة مع الشركة العالمية.

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كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث آخر مستجدات التعاون المشترك مع شركة بومباردييه العالمية للنقل، حيث جرى توقيع عقدٍ بين وزارة النقل والشركة العالمية لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، بإجمالي طول يبلغ نحو 96 كم.

وتضمن العقد الممتد لـ30 عامًا تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، إلى جانب إمداده بقطع الغيار، بالإضافة إلى توطين صناعة “المونوريل” داخل مصر، خصوصًا الجرارات والعربات، ما يمهد الطريق للشراكة بين مصر والشركة لإصلاح منظومة السكك الحديدية.

ونوّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مشروع “المونوريل” في مصر، في ظل اهتمام الدولة بتعظيم منظومة النقل، لا سيما أن أن المشروع سيجرى تطبيقه للمرة الأولى في مصر، وأنه سيمثل نقلة كبرى في وسائل المواصلات، كما اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراحل تنفيذ مشروع “المونوريل”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك مع تطبيق أعلى المعايير الدولية.

يشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، بحضور رئيس شركة بومباردييه العالمية للنقل، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019.