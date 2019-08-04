رئيس الحكومة يشهد توقيع بروتوكول منظومة النظافة الجديدة ومونوريل العاصمة غداً

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يشهد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا الأثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس لعام 2019، توقيع عقد مونوريل الذي سوف يكون في العاصمة الإدارية الجديدة، وبين مدينة السادس من أكتوبر الموقع بين وزارة النقل والمواصلات وبين شركة بومبارديه.

كما يشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي غداً توقيع بروتوكول التعاون بين عدد من وزارات الحكومة المصرية بشأن منظومة النظافة الجديدة، وذلك في مقر المجلس الوزراء المصري.

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