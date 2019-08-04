بمناسبة عيد الأضحى.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك غداً

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه اعتباراً من الغد الموافق يوم الاثنين الخامس من شهر أغسطس الجاري لعام 2019، سوف يتم صرف المعاشات عن شهر أغسطس، وذلك بالنسبة إلى لمعاشات المحولة عبر هيئة البريد المصري، وعبر بنك ناصر الاجتماعي لما يقرب من 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تصل إلى 6.24 مليار جنيهاً مصرياً، كما تقرر أن يتم تقديم صرف تلك المعاشات المحولة عبر البنوك المخصصة إلى 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 4.34، لتبدء عملية صرف المعاشات اعتباراً من الغد أيضاً بدلاً من اليوم العاشر من شهر أغسطس الجاري، نظرا لتزامن هذا الموعد مع إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً.

وشددت وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، على انتظام عمليات صرف المعاشات التي تتم عبر ماكينات الصرف الآلي، وعبر منافذ الصرف التابعة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صندوقيها بيسر، ودون شكوى، قائلة إن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام، والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة دائمة ومستمرة على مدار الساعة، من أجل متابعة عمليات صرف المعاشات عن شهر أغسطس بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، لما يزيد على ثمانية مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 15.12 مليار جنيهاً مصرياً شهرياً.

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وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن يوم الخميس السابق الذي وافق بداية شهر أغسطس الجاري لعام 2019، قج تم البدء في عمليات صرف المعاشات المحولة عبر منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، وعبر ماكينات الصرف الآلي “ATM” المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، والتي بسجلت قيمة مالية إجمالية تصل إلى 4.53 مليار جنيهاً مصرياً، يتم صرفها إلى ما يقرب من 3.16 مليون قائم بالصرف.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى ظهر اليوم الرابع من شهر أغسطس الجاري ما يزيد على مليون و307 ألف حالة بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي مليار و777 مليون جنيهاً مصرياً، وسجل عدد حالات الصرف من عبر ماكينات الصرف الآلي ” ATM، ما يقرب من 864 ألف حالة بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 999 مليون جنيهاً مصرياً، كما سجل عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صندوقيها ما يقرب من 443 ألف حالة بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 740 مليون جنيهاً مصرياً.

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