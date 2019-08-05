إصابة عدد من الأشخاص بانفجار معهد الأورام.. وجامعة القاهرة تنفي وقوعه داخل المبنى

Advertisements

أدى انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل مساء الأحد إلى وقوع عدد من الإصابات.

وطال الانفجار 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد أدت إلى احتراقهم، ويجرى حاليًا إخلاء المرضى وطاقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

Advertisements

وانتقلت قوات من مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، فضلًا عن سيارات الإسعاف التي انتقلت لنقل المصابين، وقامت قوات المرور بإغلاق الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.

فيما أكد المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة في بيان صادر منذ قليل، أن المعلومات المبدئية بشأن الانفجار أنه تم خارج المعهد القومي للأورام التابع للجامعة، ونفى المكتب حدوث أي انفجارات بداخل المعهد، مؤكدًا أن وقوع الانفجار كان بسبب سيارة.