عاجل| وفاة 16 مواطنا وإصابة 21 آخرين في انفجار بمحيط معهد الأورام

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة، في بيان منها اليوم الاثنين، وفاة 16 مواطنًا وإصابة 21 آخرين، في حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام حتى الآن.

وانفجرت سيارة كانت تقف أمام المعهد القومي للأورام في المنيل، مساء أمس الأحد 4 أغسطس 2019، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين وفيات ومصابين، وطال الانفجار 7 سيارات كانت توقف أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقهم، وأجري عملية إجلاء المرضى وطاقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

Advertisements

كما انتقلت قوات الأمن من مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا، وكذا قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق، كما أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.

وأعلن المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة، في بيان صدر عنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن الانفجار حدث خارج المعهد القومي للأورام التابع للجامعة، مؤكدًا أنه لا صحة لحدوث أي انفجارات داخل المعهد.